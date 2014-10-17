香港金融：此前受占领示威行动影响的银行营业网点全部重开--金管局

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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路透香港10月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周五称，此前受占领示威行动影响的银行网点，已经全部重开。
金管局表示，至今早为止仍有1间银行的1个营业网点受影响而需要暂时关闭，但据中午的汇报，该网点已经恢复运作。
“占中”民主示威行动于9月28日开始，由金钟蔓延至铜锣湾、旺角，示威者堵塞主要道路，对邻近商舖造成影响。
高峰期有23间银行共44个营业网点需要暂时关闭，但随着近日警方逐步清理马路上的障碍物，部分路段经已重开。
香港警方周五黎明在旺角清除“占中”示威者设置的路障和其他障碍物，许多示威者尚在熟睡。与前几日在其他示威地点出现暴力冲突不同，警方此次基本上没有遇到抵抗。
特首梁振英周四称，政府希望最快于下周与香港专上学生联会（学联）代表会面，并尽快恢复社会秩序及开始新一轮政制改革谘询工作。 （完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)