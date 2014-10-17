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市场报道 | 2014年 10月 17日 星期五 15:26 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑受英央行首席经济学家表态支撑，阻力在0.7985

0712 GMT

* 英国央行首席经济学家霍尔丹称，低利率或许有必要维持更长时间

* 霍尔丹不太可能和MPC委员威尔、麦卡弗蒂一起投票支持很快升息

* 下周将发布10月MPC会议记录(10月22日)

* 英国周二消费者物价指数(CPI)意外下滑后，利率预期转向温和

* 欧元/英镑卖单挂在0.7985(从周四低点0.7948一波涨势的高点)和0.80(完)

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