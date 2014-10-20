台湾经济指标预测--10月20日至11月20日

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 10月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/20 1600 外销订单 9月 +3.3% +5.2% 10/22 0830 季调失业率 9月 -- 3.94% 10/23 1600 工业生产指数 9月 -- +7.03% 10/24 1610 M2年增率 9月 -- +5.64% * 10月27日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/31 -- 经济成长率 第三季 -- 3.74%(统计值) (概估值 ) * 11月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/5 1610 外汇存底 10月底 -- 4,206.96亿美元 11/5 0830 消费者物价指 10月 -- +0.72% 数(CPI) 11/7 1600 出口 10月 -- +4.7% * 11月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/20 1610 经常帐 第三季 -- 顺差164.7亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 经济成长率 第三季 -- 3.74% (统计值 ) -- -- 重贴现率 第四季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。