版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 15:51 BJT

亚洲橡胶：马来西亚政府发布橡胶补贴计划，鼓励胶农继续生产

路透吉隆坡10月17日 - 马来西亚政府拨款1亿林吉特(3,040万美元)用于支持胶农，之前全球橡胶价格跌至五年低位。

种植与原产业部长Douglas Uggah Embas在一份声明中表示，这项将从从2015年1月启动的补贴计划，将鼓励胶农继续割胶，之前有预估显示30%的胶农已停止作业。

这一补贴计划将在SMR20级橡胶价格跌至每公斤4.60林吉特时启动。

马来西亚政府在上周的预算声明中首次公布了这项计划。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐