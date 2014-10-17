台湾央行：共发行2,802.50亿台币存单，存单发行余额较上日减6亿

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北10月17日 - 台湾央行周五公布，共发行2,802.50亿台币存单。与今日存单到期金额2,808.5亿相较，存单发行余额较上日减6亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,755.50
91天期 0.93 36.00
182天期 1.05 11.00
央行上日共发行7,214.8亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,797.30亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为负160亿台币，累积超额准备为553亿台币、加计前期1%的超额准备为1,685亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月28日 - 谷歌母公司Alphabet周四公布第一季获利急升29%，受移动广告及旗下YouTube广告收入急升推动。
路透4月28日 - 微软周四公布会计年度第三季度营收略逊分析师预期，因对其云计算业务的强劲需求，不足以抵消个人电脑业务增长疲弱带来的拖累。