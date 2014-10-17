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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 15:52 BJT

台湾金融：四大基金若进场买股，金管会乐观其成--主委

路透台北10月17日 - 台湾金管会主委曾铭宗周五称，国安基金到现在没有开会，所以没有护盘，若四大基金认为台股超跌愿意进场投资，金管会予以尊重并乐观其成。

曾铭宗今天参加一场强化金融竞争力研讨会受访并指出，近期台股波动较大，主要跟美股连动性高影响，是正常反应现象。

“现在台股波动度相当大，一天上下百点，很难用名词来形容。”他说。

外资方面，他坦言，近日外资小幅净汇出，目前外资净汇入存量为1,910亿美元。相较金管会公布9月底外资累计净汇入为1,916.04亿美元，10月至目前外资净汇出约6亿美元。

他在会中并提出五大政策强化金融竞争力，包括松绑法规强化亚洲布局、建置台湾成亚太理财中心、金融进口替代、持续推动整并及因应网路时到来临打造网路3.0。

他认为，欧洲金融业投注IT投资比重达19%，反观台湾金融业投注IT投资比重却只有8-9%，现在产业人才培育及IT投资都非常重要。

台湾加权股价指数 周五重挫收创八个月低位，周线收跌453.56点。分析师称，近期台股遭到境内外利空夹击，境外包括重量级个股财报不如预期令美股陷入修正、境内则受累于食安风暴，导致市场信心明显不足，下周台股暂先观察8,500点是否有守。 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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