台湾金融：四大基金若进场买股，金管会乐观其成--主委

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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路透台北10月17日 - 台湾金管会主委曾铭宗周五称，国安基金到现在没有开会，所以没有护盘，若四大基金认为台股超跌愿意进场投资，金管会予以尊重并乐观其成。
曾铭宗今天参加一场强化金融竞争力研讨会受访并指出，近期台股波动较大，主要跟美股连动性高影响，是正常反应现象。
“现在台股波动度相当大，一天上下百点，很难用名词来形容。”他说。
外资方面，他坦言，近日外资小幅净汇出，目前外资净汇入存量为1,910亿美元。相较金管会公布9月底外资累计净汇入为1,916.04亿美元，10月至目前外资净汇出约6亿美元。
他在会中并提出五大政策强化金融竞争力，包括松绑法规强化亚洲布局、建置台湾成亚太理财中心、金融进口替代、持续推动整并及因应网路时到来临打造网路3.0。
他认为，欧洲金融业投注IT投资比重达19%，反观台湾金融业投注IT投资比重却只有8-9%，现在产业人才培育及IT投资都非常重要。
台湾加权股价指数 周五重挫收创八个月低位，周线收跌453.56点。分析师称，近期台股遭到境内外利空夹击，境外包括重量级个股财报不如预期令美股陷入修正、境内则受累于食安风暴，导致市场信心明显不足，下周台股暂先观察8,500点是否有守。 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)