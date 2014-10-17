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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 16:00 BJT

中国金融：9月金融机构外汇占款增加11.4亿元，财政存款减少3,165.2亿--央行

路透北京10月17日 - 中国人民银行最新公布数据显示，9月全部金融机构外汇占款增加
11.4亿元人民币，再度转为正增长。
    
     根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，9月末金融机构外汇占款余额为294,591.
70亿元；财政性存款余额为41,304.92亿元，较上月大幅减少3,165.2亿元。              

    上述两项数据表明，9月份市场因此增加了3,176.6亿元的流动性。
    
    央行周四公布数据显示，9月新增人民币贷款8,572亿元，高于此前路透7,300亿元的调
查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.9%，亦略高于此前路透12.8%
的调查中值。9月末外汇储备余额则为3.89万亿美元，此前路透调查中值为4.07万亿美元。 
 
 
        
    以下为过去一年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)
    
         外汇占款  财政性存款
 2014年      11.4     -3,165.2
 9月               
 8月         -311          992
 7月          378        6,804
 6月          -88       -3,031
                3  
 5月          375        3,027
 4月        1,169        5,615
 3月        1,892       -4,824
 2月        1,282        4,222
 1月        4,374        1,530
 2013年     2,729      -14,603
 12月              
 11月       3,979         -435
 10月       4,416        6,280
 9月        1,264       -2,932
 8月          273        1,399
 7月         -245        6,545
 6月         -412       -1,219
 5月          669        4,633
 4月        2,944        5,224
 3月        2,363       -2,652
 2月        2,954          243
                              
    
    注：央行在每月发布最新余额数据时，还会对历史数据进行一定调整。本表格中历史增
量数据为根据央行最新公布数据计算。
    
    外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动
性，减少则相反。

    财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初
以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同
规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为
存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)
    
    欲了解详情，可点选中国人民银行网站（www.pbc.gov.cn）

 (发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
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