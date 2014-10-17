表格：外资在韩国股市卖超3,020亿韩元，连续11个交易日卖超

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透首尔10月17日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市卖超3,020亿韩元，为连续第11个交易日卖超，期间累计卖超2.42万亿韩元(22.7亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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10月17日 -302.0 207.0 79.7
10月16日 -21.2 83.6 -65.6
10月15日 -180.9 81.5 76.5
10月14日 -292.4 248.7 29.5
10月13日 -319.3 373.9 -76.2
10月10日 -186.1 92.2 84.5
10月8日 -156.7 75.3 57.4
10月7日 -178.6 142.1 23.3
10月6日 -199.8 45.6 139.6
10月2日 -385.8 259.9 100.2
10月1日 -196.7 35.2 144.5
9月30日 184.1 16.4 -103.5
9月29日 57.0 -64.6 -10.1
9月26日 -22.1 19.9 4.4
9月25日 -126.2 117.5 3.5
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本月以来 -2,419.6 1,645.0 593.3
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今年以来 5,215.9 -4,153.1 319.9
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路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
美国商务部经济分析局(BEA)周五公布：美国第一季度国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长0.7%(路透 调查预估为 成长1.2%)，上一季为成长2.1%。美国第一季度GDP隐性平减指数初值为上升2.2%(路透调查预估为上 升2.0%)，上一季 为上升2.1%。 美国劳工部周五公布：美国第一季雇佣成本指数上升0.8%，薪资也为成长0.8% 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3