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市场报道 | 2014年 10月 17日 星期五 16:08 BJT

表格：外资在韩国股市卖超3,020亿韩元，连续11个交易日卖超

路透首尔10月17日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市卖超3,020亿韩元，为连续第11个交易日卖超，期间累计卖超2.42万亿韩元(22.7亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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10月17日 -302.0 207.0 79.7

10月16日 -21.2 83.6 -65.6

10月15日 -180.9 81.5 76.5

10月14日 -292.4 248.7 29.5

10月13日 -319.3 373.9 -76.2

10月10日 -186.1 92.2 84.5

10月8日 -156.7 75.3 57.4

10月7日 -178.6 142.1 23.3

10月6日 -199.8 45.6 139.6

10月2日 -385.8 259.9 100.2

10月1日 -196.7 35.2 144.5

9月30日 184.1 16.4 -103.5

9月29日 57.0 -64.6 -10.1

9月26日 -22.1 19.9 4.4

9月25日 -126.2 117.5 3.5

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本月以来 -2,419.6 1,645.0 593.3

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今年以来 5,215.9 -4,153.1 319.9

---------------------------------------------- (完)
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