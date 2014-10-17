《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--10月17日

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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路透香港10月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:( 本地时间16:03时，1港元=0.7894人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示， A股相对H股的最新加权平均溢价为-0.32%，低于上交易日收盘 的0.60%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价 H股价 A/H股 格(元 格(港 比价 ) 元) 工商银行 3.51 4.92 0.90 建设银行 4.08 5.51 0.94 中国银行 2.67 3.51 0.96 农业银行 2.47 3.44 0.91 招商银行 10.37 13.34 0.98 中信银行 4.65 4.80 1.23 交通银行 4.21 5.49 0.97 民生银行 6.28 7.33 1.09 中国人寿 15.28 21.40 0.90 中国平安 41.16 58.85 0.89 中国太保 19.22 27.10 0.90 中信证券 13.29 18.16 0.93 新华人寿 24.87 26.95 1.17 海通证券 10.23 12.42 1.04 华能国际 6.05 8.82 0.87 大唐发电 4.01 3.90 1.30 华电国际 3.91 5.50 0.90 中煤能源 4.64 4.68 1.26 中国神华 14.82 20.80 0.90 中国石油 7.69 9.38 1.04 兖州煤业 8.70 6.16 1.79 中国石化 5.15 6.55 1.00 上海石化 3.61 2.58 1.77 中海油服 18.28 18.54 1.25 仪征化纤 4.15 3.57 1.47 中国铝业 3.76 3.12 1.53 江西铜业 13.60 12.94 1.33 洛阳钼业 6.97 4.62 1.91 紫金矿业 2.57 1.91 1.70 马钢股份 2.06 1.71 1.53 鞍钢股份 3.85 5.36 0.91 重庆钢铁 2.91 1.77 2.08 海螺水泥 16.86 24.50 0.87 洛阳玻璃 7.24 3.80 2.41 北人股份 7.05 4.51 1.98 中联重科 4.89 3.90 1.59 金隅股份 6.51 5.24 1.57 中国国航 4.29 4.56 1.19 东方航空 3.14 2.73 1.46 南方航空 2.98 2.57 1.47 中国远洋 3.87 3.16 1.55 中海集运 3.09 2.07 1.89 中集集团 15.26 16.44 1.18 中海发展 5.34 4.48 1.51 宁沪高速 6.05 8.13 0.94 深高速 5.43 5.25 1.31 成渝高速 3.43 2.97 1.46 皖通高速 5.20 4.78 1.38 广深铁路 3.00 3.08 1.23 中国南车 5.76 7.63 0.96 中国交建 4.62 5.57 1.05 中国铁建 5.38 7.35 0.93 中国中铁 3.25 4.25 0.97 长城汽车 31.19 30.90 1.28 比亚迪 47.87 48.70 1.25 广汽集团 8.16 7.29 1.42 青岛啤酒 39.11 54.90 0.90 白云山 28.40 27.55 1.31 新华制药 9.11 5.52 2.09 海信科龙 9.00 8.25 1.38 南京熊猫 12.45 7.85 2.01 晨鸣纸业 4.82 3.62 1.69 上海医药 15.08 18.38 1.04 中兴通讯 14.64 16.90 1.10 东方电气 14.11 14.10 1.27 潍柴动力 19.85 27.85 0.90 东北电气 4.10 2.37 2.19 广船国际 17.14 13.73 1.58 经纬纺机 14.96 7.47 2.54 昆明机床 5.83 4.04 1.83 一拖股份 9.06 5.18 2.22 北辰实业 3.56 2.36 1.91 创业环保 8.61 5.58 1.95 中国中冶 2.57 2.14 1.52 金风科技 11.32 13.54 1.06 丽珠 55.00 61.05 1.14 万科 9.35 14.36 0.82 中国北车 6.15 7.53 1.03 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-C HINAA>(完)
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俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)