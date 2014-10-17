版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 18:36 BJT

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--10月17日

路透香港10月17日 - 
 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:05时,        
 1美元=6.1244人民币          )                          
                                                              
  公司名     A股代码       B股代码    A股股价(  B股股   A/B股
                                        元)     价(美    比价
                                                 元)    
  仪电电                                  6.76    0.51    2.16
 子                                                     
  市北高                                 11.83   0.674    2.87
 新                                                     
  大众交                                  7.69   0.673    1.87
 通                                                     
  永生投                                 19.12   1.795    1.74
 资                                                     
  老凤祥                                 29.34   2.875    1.67
                                                        
  S中纺机                                25.97   1.248    3.40
  鼎立股                                 11.34   0.656    2.82
 份                                                     
  氯碱化                                  8.71   0.487    2.92
 工                                                     
  双钱股                                 14.93   0.769    3.17
 份                                                     
  海立股                                  8.17   0.573    2.33
 份                                                     
  浦东金                                 12.53   1.087    1.88
 桥                                                     
  外高桥                                 27.83   1.819    2.50
                                                        
  ST联华                                 20.88   1.748    1.95
                                                        
  锦江投                                 10.63   0.922    1.88
 资                                                     
  中路股                                 21.67    1.24    2.85
 份                                                     
  金山开                                 13.57   0.684    3.24
 发                                                     
  海欣股                                     8   0.518    2.52
 份                                                     
  耀皮玻                                  8.17   0.593    2.25
 璃                                                     
  大江股                                  6.95     0.4    2.84
 份                                                     
  上柴股                                  10.9   0.731    2.43
 份                                                     
  丹化科                                  6.87   0.519    2.16
 技                                                     
  上海三                                  8.63    0.78    1.81
 毛                                                     
  友谊股                                 12.03   1.279    1.54
 份                                                     
  上工申                                 12.19   0.651    3.06
 贝                                                     
  上海机                                  17.6     2.1    1.37
 电                                                     
  宝信软                                 30.57    2.05    2.43
 件                                                     
  上海物                                 12.57   0.714    2.87
 贸                                                     
  自仪股                                  7.92   0.657    1.97
 份                                                     
  上海普                                 16.72   0.836    3.27
 天                                                     
  陆家嘴                                 17.89   1.591    1.84
                                                        
  华新水                                  7.51    1.05    1.17
 泥                                                     
  锦江股                                 19.93   1.751    1.86
 份                                                     
  鄂尔多                                  7.38   0.782    1.54
 斯                                                     
  华电能                                  4.07    0.39    1.70
 源                                                     
  SST天海                                 8.51   0.407    3.41
                                                        
  大名城                                  8.17   0.546    2.44
                                                        
  东方通                                  9.66   0.596    2.65
 信                                                     
  黄山旅                                 13.68   1.374    1.63
 游                                                     
  开开实                                 14.16   0.894    2.59
 业                                                     
  海南航                                  2.09   0.423    0.81
 空                                                     
  ST轻骑                                  5.94   0.464    2.09
                                                        
  振华重                                  4.32    0.45    1.57
 工                                                     
  锦州港                                  4.94   0.434    1.86
                                                        
  九龙山                                  4.95   0.443    1.82
                                                        
  凌云股                                 12.08    0.61    3.23
 份                                                     
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
  中国融资融券                                                            
 
 (整理 赵红梅)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐