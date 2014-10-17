《中国上海证交所A+B股股价对比表》--10月17日

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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路透香港10月17日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:05时, 1美元=6.1244人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股 A/B股 元) 价(美 比价 元) 仪电电 6.76 0.51 2.16 子 市北高 11.83 0.674 2.87 新 大众交 7.69 0.673 1.87 通 永生投 19.12 1.795 1.74 资 老凤祥 29.34 2.875 1.67 S中纺机 25.97 1.248 3.40 鼎立股 11.34 0.656 2.82 份 氯碱化 8.71 0.487 2.92 工 双钱股 14.93 0.769 3.17 份 海立股 8.17 0.573 2.33 份 浦东金 12.53 1.087 1.88 桥 外高桥 27.83 1.819 2.50 ST联华 20.88 1.748 1.95 锦江投 10.63 0.922 1.88 资 中路股 21.67 1.24 2.85 份 金山开 13.57 0.684 3.24 发 海欣股 8 0.518 2.52 份 耀皮玻 8.17 0.593 2.25 璃 大江股 6.95 0.4 2.84 份 上柴股 10.9 0.731 2.43 份 丹化科 6.87 0.519 2.16 技 上海三 8.63 0.78 1.81 毛 友谊股 12.03 1.279 1.54 份 上工申 12.19 0.651 3.06 贝 上海机 17.6 2.1 1.37 电 宝信软 30.57 2.05 2.43 件 上海物 12.57 0.714 2.87 贸 自仪股 7.92 0.657 1.97 份 上海普 16.72 0.836 3.27 天 陆家嘴 17.89 1.591 1.84 华新水 7.51 1.05 1.17 泥 锦江股 19.93 1.751 1.86 份 鄂尔多 7.38 0.782 1.54 斯 华电能 4.07 0.39 1.70 源 SST天海 8.51 0.407 3.41 大名城 8.17 0.546 2.44 东方通 9.66 0.596 2.65 信 黄山旅 13.68 1.374 1.63 游 开开实 14.16 0.894 2.59 业 海南航 2.09 0.423 0.81 空 ST轻骑 5.94 0.464 2.09 振华重 4.32 0.45 1.57 工 锦州港 4.94 0.434 1.86 九龙山 4.95 0.443 1.82 凌云股 12.08 0.61 3.23 份 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
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俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)