《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--10月17日

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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路透香10月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:06时 ,1港元=0.78937人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股 B股股 A/B股 价(元) 价(港 比价 元) 深物业 7.88 5.64 1.77 南玻 7.58 5.76 1.67 深康佳 5.44 3.22 2.14 ST中华 8.57 4.18 2.60 ST中冠 13.89 6.50 2.71 深深宝 8.60 7.46 1.46 深华发 8.03 3.80 2.68 深赤湾 14.39 12.66 1.44 招商地产 13.26 13.20 1.27 特力 11.60 7.57 1.94 飞亚达 9.87 7.38 1.69 一致药业 51.31 40.59 1.60 深深房 5.91 3.40 2.20 ST盛润 7.62 6.43 1.50 深南电 5.16 3.06 2.14 深纺织 10.18 6.93 1.86 方大集团 9.04 4.47 2.56 深国商 16.96 9.85 2.18 深赛格 5.83 3.33 2.22 宝石 8.09 6.73 1.52 小天鹅 12.07 11.96 1.28 粤高速 3.86 2.94 1.66 晨鸣纸业 4.20 3.88 1.37 ST珠江 6.76 5.14 1.67 美菱电器 5.69 5.16 1.40 大冷股份 10.88 7.32 1.88 粤电力 5.06 5.06 1.27 佛山照明 11.10 7.28 1.93 江铃汽车 28.10 30.20 1.18 沙隆达 13.63 9.92 1.74 苏常柴 9.10 5.33 2.16 威孚高科 27.00 28.85 1.19 古井贡酒 26.02 21.58 1.53 ST东海 6.87 5.56 1.57 长安汽车 14.38 16.20 1.12 京东方 2.57 2.48 1.31 鲁泰 9.35 10.54 1.12 本钢板材 5.28 2.86 2.34 张裕 29.56 24.32 1.54 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
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俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)