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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 16:23 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

美国联邦储备理事会(美联储)有可能在本月稍后安抚投资者，如果全球经济动荡威胁到美国经济，联储不
会袖手旁观。但一位高层决策人士关于继续购债的提议，则看起来有些不切实际。
    圣路易斯联储总裁布拉德周四暗示，如果能再继续进行几个月的购债，决策者将获得必要时间来评估近期
通胀前景恶化情况。
    明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔表示，2015年加息“不合适”。外界认为柯薛拉柯塔是最担心美国经济
复苏力道的官员之一。
    不过里奇蒙联储前总裁布洛德斯对路透表示，“我认为美联储现阶段不会改弦更张...但如果抛售持续并
威胁到国内经济，他们将不得不暗示会以某种方式推出更多宽松举措。” 
    
    日本央行总裁黑田东彦周五称，产出最近显示出疲弱走势，不过日本经济将继续温和复苏，因上调消费税
的影响开始消退；他并提到，质化量化宽松(QQE)取得预期效果，日本稳步走向央行物价目标，但若果风险成
为现实并迫使央行改变经济和物价预估，将果断调整政策。 
    央行副总裁岩田规久男称，央行内部正在模拟分析退出策略，但现在考虑为时过早；他并指出，日本在实
现央行2%通胀目标的道路上只走了一半。 
    熟知日本央行思维的人士表示，该行准备将本财年经济成长率1%的预估约略腰斩一半，但政策及下个财年
通胀2%的目标则将按兵不动。 
    
    欧洲央行(ECB)执委科尔表示，管委会“准备好在必要时采取更多非传统措施”。在谈到欧洲央行最新的
民间部门资产购买计划时，科尔说，“我们将按照新的购买计划，在未来几天内开始购买资产，目标是扩大欧
洲央行的资产负债表规模。” 
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西       Selic利率11%                   2014年4月3日升25基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率3.00%    2012年7月5日降25基点
             一年期贷款利率6.00%            2012年7月5日降31基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标2.00%   2014年10月15日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.50%              2013年8月6日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.50%              2014年7月24日升25基点
  泰国       一天期附买回利率2.0%           2014年3月12日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0                2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率8.00%                2014年1月28日升25基点
             附卖回利率7.00%                2014年1月28日升25基点
  印尼       指标利率7.50%                  2013年11月12日上调25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间0.00-0.25%         2011年8月3日下调目标区间50基点
  瑞典       附买回利率0.25%                2014年7月3日降50基点
  挪威       指标利率1.50%                  2012年3月14日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率8.00%        2014年7月25日上调50个基点
                                            
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%
 。(完)
 
 (整理 张明钧; 审校 龚芳)
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