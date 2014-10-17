美国联邦储备理事会(美联储)有可能在本月稍后安抚投资者，如果全球经济动荡威胁到美国经济，联储不 会袖手旁观。但一位高层决策人士关于继续购债的提议，则看起来有些不切实际。 圣路易斯联储总裁布拉德周四暗示，如果能再继续进行几个月的购债，决策者将获得必要时间来评估近期 通胀前景恶化情况。 明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔表示，2015年加息“不合适”。外界认为柯薛拉柯塔是最担心美国经济 复苏力道的官员之一。 不过里奇蒙联储前总裁布洛德斯对路透表示，“我认为美联储现阶段不会改弦更张...但如果抛售持续并 威胁到国内经济，他们将不得不暗示会以某种方式推出更多宽松举措。” 日本央行总裁黑田东彦周五称，产出最近显示出疲弱走势，不过日本经济将继续温和复苏，因上调消费税 的影响开始消退；他并提到，质化量化宽松(QQE)取得预期效果，日本稳步走向央行物价目标，但若果风险成 为现实并迫使央行改变经济和物价预估，将果断调整政策。 央行副总裁岩田规久男称，央行内部正在模拟分析退出策略，但现在考虑为时过早；他并指出，日本在实 现央行2%通胀目标的道路上只走了一半。 熟知日本央行思维的人士表示，该行准备将本财年经济成长率1%的预估约略腰斩一半，但政策及下个财年 通胀2%的目标则将按兵不动。 欧洲央行(ECB)执委科尔表示，管委会“准备好在必要时采取更多非传统措施”。在谈到欧洲央行最新的 民间部门资产购买计划时，科尔说，“我们将按照新的购买计划，在未来几天内开始购买资产，目标是扩大欧 洲央行的资产负债表规模。” 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11% 2014年4月3日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.00% 2014年10月15日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.25% 2014年7月3日降50基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率8.00% 2014年7月25日上调50个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 张明钧; 审校 龚芳)