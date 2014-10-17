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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 16:44 BJT

《全球汇市》美元随股市反弹而回稳，关注叶伦讲话

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2787 1.2807 -0.16 -6.97 1.3745

美元/日圆 106.50 106.32 +0.17 +1.14 105.30

欧元/日圆 136.17 136.21 -0.03 -5.85 144.63

美元/瑞郎 0.9440 0.9424 +0.17 +5.73 0.8928

英镑/美元 1.6052 1.6087 -0.22 -3.04 1.6556

美元/加元 1.1244 1.1254 -0.09 +5.88 1.0620

澳元/美元 0.8764 0.8756 +0.09 -1.67 0.8913

新西兰元/美元 0.7934 0.7953 -0.24 -3.31 0.8206

欧元/瑞郎 1.2074 1.2072 +0.02 -1.61 1.2271

欧元/英镑 0.7964 0.7964 +0.00 -4.01 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1610 9.1518 +0.10 +3.54 8.8474

美元/挪威克朗 6.5590 6.5425 +0.25 +8.12 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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