《全球汇市》美元随股市反弹而回稳，关注叶伦讲话

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2787 1.2807 -0.16 -6.97 1.3745
美元/日圆 106.50 106.32 +0.17 +1.14 105.30
欧元/日圆 136.17 136.21 -0.03 -5.85 144.63
美元/瑞郎 0.9440 0.9424 +0.17 +5.73 0.8928
英镑/美元 1.6052 1.6087 -0.22 -3.04 1.6556
美元/加元 1.1244 1.1254 -0.09 +5.88 1.0620
澳元/美元 0.8764 0.8756 +0.09 -1.67 0.8913
新西兰元/美元 0.7934 0.7953 -0.24 -3.31 0.8206
欧元/瑞郎 1.2074 1.2072 +0.02 -1.61 1.2271
欧元/英镑 0.7964 0.7964 +0.00 -4.01 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1610 9.1518 +0.10 +3.54 8.8474
美元/挪威克朗 6.5590 6.5425 +0.25 +8.12 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)