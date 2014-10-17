《路透晚报》--10月17日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经收低1.4%创半年来最大周线跌幅，全球增长担忧施压

日本股市日经指数周五收低，周线跌幅创六个月最大，因投资者对全球经济放缓的担忧，盖过了美国利好数据的影响。日经指数收低1.4%，报14,532.51点；本周下跌5%。出口商类股表现落后，丰田汽车下挫2.5%，Panasonic跌0.9%。东证股价指数跌1.5%，至1,177.22。

--中国股市：沪综指连二日收跌，外盘拖累及经济疑虑令大盘内外交困

中国股市沪综指连续第二日收跌。分析师指出，外围市场对A股走势形成一定压制，而昨日护盘的银行股今日亦有所下跌，对指数形成新的拖累，大盘短线市场强势特征渐失，盘中一度击穿中期趋势线--30日均线2,327点。

沪综指收报2,341.184点，跌15.315点或0.65%，日低为2,312.826点；本周该指数累计下跌1.40%，结束此前连三周涨势。上证A股今日成交1,791亿元人民币，上日为2,036亿元。沪深300指数收报2,441.732点，跌0.11%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,445.6点，跌0.37%，成交847,206手。

--香港股市：收盘上涨，受海外市场与博彩类股表现带动

香港股市收高，因海外市场浮现复苏迹象，加之一家赌场公布获利较佳令博彩类股得到支持。恒生指数收高0.5%，报23,023.21点。恒生国企指数亦上涨0.5%。两大股指本周分别下滑0.3%和0.7%。

--全球汇市：美元随股市反弹而回稳，关注叶伦讲话

美元等大多主要货币走稳，股市也在本周撼动全球市场的大幅下跌后反弹。英镑在主要货币对中表现突出，跌约0.3%，此前英国央行首席经济学家霍尔丹称，央行首次升息时间可能晚于此前预期。投资人短期内的下一个焦点，为美联储主席叶伦周五的演说。美元兑欧元在欧洲盘初升0.2%，至1.2787美元。美元兑日圆基本持平于106.38日圆，脱离周三触及的五周低位105.19。

--欧元债市：二线国家公债收益率上扬，静候欧洲央行官员讲话

欧元区二线国家公债承受卖压，因该地区经济前景恶化，令投资者关注欧洲央行决策者是否可能就放松货币政策发出任何暗示。四位欧洲央行官员，以及美联储主席叶伦，今日都将发表讲话。西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债收益率涨幅在3-4个基点，分别报在2.25%、2.62%、3.54%。

--金属期市：伦铜创六个月新低，全球经济增长担忧再度浮现

伦敦期铜创下六个月新低，对全球经济增长的担忧重回视野，打破了此前因美国经济强劲信号而曾短暂支撑市场的脆弱平静。0854GMT，LME三个月期铜下滑0.1%报每吨6,545美元，抹去此前涨幅。该合约一度跌至每吨6,530美元，为4月15日以来最低。上海期交所主力12月期铜合约收低2%，报每吨46,750元人民币。对于追踪技术面的基金而言，价格收在日低构成了卖出讯号。

--国际油市：布兰特原油跌破86美元，料连续第四周下跌

布兰特原油期货跌破每桶86美元，本周可能连续第四周下跌，尽管稍早攀升近1美元。投资者预计，充裕供应及欧洲和中国等地需求放慢触发油价大跌四个月的走势可能不会暂缓，这种看法打压了油价。0847GMT，近月布兰特原油期货上涨0.09美元，至每桶85.91美元。11月期货合约已于周四到期，结算价上涨0.69美元，报84.47美元。美国原油11月合约涨0.31美元至83.01美元，上日结算价上扬0.92美元。该合约可能连续三周周线下跌。

--全球金市：黄金料第二周录得涨幅，因经济忧虑和股市下跌提振避险买需

黄金小涨，有望连续第二周录得升幅，因围绕全球经济情况的担忧挥之不去，打压了股市和美元，提振了对黄金的避险需求。铂金和钯金是今日涨幅最大的两类贵金属，自昨日的大跌中反弹了约2%。0849GMT，现货铂金升逾1.2%至每盎司1,253.75美元。现货钯金上涨逾1%至749.75美元，前日跌幅最多达5%。现货金几近持平在每盎司1,238.50美元，本周上涨约1.4%，周三创下一个月高点1,249.30美元。