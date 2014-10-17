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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 16:42 BJT

金属期市：伦铜创六个月新低，全球经济增长担忧再度浮现

“我不认为这就是底部了。市场可能再度测试低点，并可能从那里弹离。”他说道。

0721 GMT，LME三个月期铜 报每吨6,547.75美元，抹去此前涨幅。该合约一度跌至每吨6,530美元，为4月15日以来最低。

市场注意力已经转回欧元区，那里增长停滞不前，通胀率低迷，法国和意大利的预算问题，还有不断升高的希腊政治风险。

下周发布的中国数据可能显示经济进一步放缓。本周中国利率互换大幅走低，暗示市场正在押注大量疲弱数据将促使央行下调存款利率。

上海期交所主力12月期铜合约 收低2%，报每吨46,750元人民币。对于追踪技术面的基金而言，价格收在日低构成了卖出讯号。

其它LME基本金属也削减稍早涨幅。LME期锌 触及逾三个月低点，LME期镍 跌至七个月低点，期铅 和期锡 分别降至17个月和15个月低点。（完）

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(编译 朱晓军/高琦 审校 李婷仪/张明钧)
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