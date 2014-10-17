金属期市：伦铜创六个月新低，全球经济增长担忧再度浮现

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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“我不认为这就是底部了。市场可能再度测试低点，并可能从那里弹离。”他说道。
0721 GMT，LME三个月期铜 报每吨6,547.75美元，抹去此前涨幅。该合约一度跌至每吨6,530美元，为4月15日以来最低。
市场注意力已经转回欧元区，那里增长停滞不前，通胀率低迷，法国和意大利的预算问题，还有不断升高的希腊政治风险。
下周发布的中国数据可能显示经济进一步放缓。本周中国利率互换大幅走低，暗示市场正在押注大量疲弱数据将促使央行下调存款利率。
上海期交所主力12月期铜合约 收低2%，报每吨46,750元人民币。对于追踪技术面的基金而言，价格收在日低构成了卖出讯号。
其它LME基本金属也削减稍早涨幅。LME期锌 触及逾三个月低点，LME期镍 跌至七个月低点，期铅 和期锡 分别降至17个月和15个月低点。（完）
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(编译 朱晓军/高琦 审校 李婷仪/张明钧)
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俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)