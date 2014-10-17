中国保险：险资应投资A级优先股，有能力保险机构均可投资--保监会

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京10月17日 - 中国保监会下发通知明确保险资金投资优先股的具体规定，要求险资投资的优先股，应当具有A级或相当于A级的长期信用等级，而且只要具备相应投资管理能力的保险机构均可以投资符合条件的优先股。
保监会网站周五刊登新闻稿并要求，保险机构按照发行方对优先股权益融资工具或者债务融资工具的分类，分别确认为权益类或者固定收益类资，充分反映当前拟发行优先股的权益属性；并逐步建立企业和行业内部的优先股信用评估机制。
“坚持市场化原则。不再新增保险资金投资优先股的有关要求，具备相应投资管理能力的保险机构都可以投资符合条件的优先股，”新闻稿称。
保监会并表示，允许险资投资优先股，一方面有利于支持保险资金发挥长期投资的独特优势，开展资本性、长期性和稳定性投资，优化资产配置结构；另一方面有利于进一步发挥保险公司的机构投资者作用，促进保险市场与资本市场协调发展。
目前农行 和中行 的优先股发行申请均已获监管层批准，此外，工行 、平安银行 、浦发银行 和兴业银行 等多家银行及广汇能源 等企业也公布了优先股发行方案。
去年中国保险全行业实现投资收益3,658.45亿元人民币，同比增75.45%，平均投资收益率达到5.04%，是近四年来最好水平。十年来，保险资金运用已累计实现投资收益17,967亿元。
中国保监会主席项俊波9月初曾表示，2020年中国保费收入将达到5.1万亿元；2014年到2020年，七年间保险资金可运用规模预计将超过20万亿元。（完）
欲了解详情，请点击 here (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)