《中国企业债发行日程表》--10月17日

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 福鼎城投 10 7 10/15簿记建档 7.48% AA- 10/16-10/20 中银国际证券
(第3-7年末每年还20%本金/发行人以国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 福建省投资 15 7 10/15簿记建档 5.10% AAA 10/16-10/20 兴业证券 开发集团 (第5年末附发行人上调利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 天瑞集团 15 7 10/15簿记建档 7.13% AA 10/16-10/20 华西证券
(第3和第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) 国开证券
(公司法定代表人等以个人全部财产提供担保) ========================================================================================= 德兴市城市 8 7 10/16簿记建档 *7.17% AA- 10/17-10/21 兴业证券 建设经营 (第3-7年末每年偿还20%本金/发行人国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 乐清国有投资 10 7 10/17簿记建档 *5.99% AA 10/20-10/21 财通证券 有限公司 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 繁昌县建投 10 7 10/16簿记建档 *6.80% AA- 10/17-10/23 国信证券
(第3-7年末每年偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 鹰潭市投融资 15 7 10/16簿记建档 *6.20% AA 10/17-10/23 中航证券
(第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 舟山群岛新区 10 8 10/21簿记建档 -- AA- 10/22-10/23 财通证券 蓬莱国有资产投资集团 (第3-7年末每年偿还15%，第8年末偿还25%/以土地使用权和房产担保) ========================================================================================= 海宁城市 13 7 10/22簿记建档 上限8.18% AA 10/22-10/24 国开证券 发展投资集团 ========================================================================================= 辽宁忠旺集团 11 6 10/21簿记建档 -- AA+ 10/22-10/24 银河证券
(第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 乐山国资 12 7 10/21簿记建档 -- AA 10/22-10/24 国泰君安证券
(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 西安世园 12 7 10/20簿记建档 *上限7.10% AA 10/21-10/27 华林证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 溧阳昆仑 11 7 10/23簿记建档 上限8.01% AA 10/24-10/28 广发证券 城建集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 自贡高新投资 10 7 10/22簿记建档 上限7.50% AA 10/23-10/29 国信证券
(第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 北京天恒 15 6 10/23簿记建档 上限7.78% AA 10/24-10/30 国金证券 置业集团 =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 柳州市城市 10 3 10/15簿记建档 5.95% AA 10/16-10/17 民生银行 投资建设发展 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇；审校 边竞)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)