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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 17:09 BJT

新兴汇市：印尼卢比料创下三个月最大单日涨幅，多数新兴亚币上涨

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 106.48 106.33 -0.14 -1.13 105.28

坡元 1.2719 1.2740 +0.17 -0.68 1.2632

台币 30.421 30.410 -0.04 -1.55 29.950

韩元 1062.98 1061.50 -0.14 -0.71 1055.40

泰铢 32.35 32.52 +0.53 +1.58 32.86

菲律宾披索 44.87 44.87 +0.00 -1.05 44.40

印尼卢比 12105.00 12245.00 +1.16 +0.45 12160.00

印度卢比 61.44 61.84 +0.65 +0.59 61.80

马币 3.2735 3.2830 +0.29 +0.06 3.2755

人民币 6.1238 6.1231 -0.01 -1.14 6.0539

(完)

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