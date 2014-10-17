新兴汇市：印尼卢比料创下三个月最大单日涨幅，多数新兴亚币上涨

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)