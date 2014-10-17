欧洲汇市：英镑下跌，英国央行委员霍尔丹称有必要维持低利率更长时间

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
英镑兑欧元 跌至0.7980英镑。
英镑本周走势困顿，本周稍早公布的数据显示，英国通胀降至五年来最低。周三公布的数据则显示，薪资的涨幅落后于通胀。英国央行曾表示，将指标利率从历史低点调升的决定因素为经济数据、特别是薪资成长数据。
“霍尔丹的评论已进一步改变市场的升息预期，”法国兴业汇市策略师Alvin Tan表示。“本周稍早，卡尼谈话立场温和，而当美元开始大涨时，我们将见到英镑跌破1.60美元。”
英国央行总裁卡尼周一表示，货币政策委员会将必须考量“全球复苏、特别是欧洲复苏更为温吞的情形”。
霍尔丹周五表示，他对于英国经济前景看法更为悲观，因全球经济成长转弱，而薪资和生产业复苏力度也有持续不及预期的风险。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦/张明钧; 审校 王洋/李婷仪)
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
美国商务部经济分析局(BEA)周五公布：美国第一季度国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长0.7%(路透 调查预估为 成长1.2%)，上一季为成长2.1%。美国第一季度GDP隐性平减指数初值为上升2.2%(路透调查预估为上 升2.0%)，上一季 为上升2.1%。 美国劳工部周五公布：美国第一季雇佣成本指数上升0.8%，薪资也为成长0.8% 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3