欧洲汇市：英镑下跌，英国央行委员霍尔丹称有必要维持低利率更长时间

英镑兑欧元 跌至0.7980英镑。

英镑本周走势困顿，本周稍早公布的数据显示，英国通胀降至五年来最低。周三公布的数据则显示，薪资的涨幅落后于通胀。英国央行曾表示，将指标利率从历史低点调升的决定因素为经济数据、特别是薪资成长数据。

“霍尔丹的评论已进一步改变市场的升息预期，”法国兴业汇市策略师Alvin Tan表示。“本周稍早，卡尼谈话立场温和，而当美元开始大涨时，我们将见到英镑跌破1.60美元。”

英国央行总裁卡尼周一表示，货币政策委员会将必须考量“全球复苏、特别是欧洲复苏更为温吞的情形”。

霍尔丹周五表示，他对于英国经济前景看法更为悲观，因全球经济成长转弱，而薪资和生产业复苏力度也有持续不及预期的风险。(完)

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