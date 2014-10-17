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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 17:08 BJT

背景资料：中国跨境贸易及直接投资人民币结算量一览

路透香港10月17日 - 中国央行周四公布，9月人民币跨境贸易总结算发生5,944亿元 ,环比增加30%；其中跨境货物贸易结算量为15,158亿元，较上月的4,075亿元大幅增长。

因自2014年8月份开始，中国央行转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额大幅扩大，而服务贸易金额相应减少。

欲浏览中国人民币跨境贸易结算增长，请点选 link.reuters.com/vet23w

以下为中国人民银行公布的跨境贸易人民币结算量及直接投资人民币结算量数据(单位：亿元人民币)

跨境贸易 货物贸易 服务贸易 对外直接 外商直接

人民币结算 及其他 投资 投资 2014.09* 5,944 #15,158 #-9,258 170 709 2014.08 4,572 4,075 497 70 517 2014.07 4,984 3,067 1,917 232 811 2014.06* 5,681 3,517 2,151 267 954 2014.05 5,153 3,271 1,882 164 624 2014.04 5,366 3,212 2,154 156 603 2014.03 6,620 4,279 2,354 85 789 2014.02 4,378 2,938 1,440 43 399 2014.01 5,502 3,683 1,819 150 465 2013.12* 5,783 3,486 2,297 194 984 2013.11 5,064 3,414 1,650 108 323 2013.10 3,853 2,600 1,253 32 371 2013.09* 4,009 2,539 1,532 67 632 2013.08 3,521 2,242 1,279 213 277 2013.07 3,570 2,319 1,251 22 279 2013.06* 3,587 2,091 1,395 78 424 2013.05 3,643 2,285 1,358 35 215 2013.04 3,270 2,232 1,038 27 202 2013.03* 4,205 2,864 1,380 61 338 2013.02 2,655 1,871 784 8 155 2013.01 3,140 2,257 883 11 281 2012.12* 3,529 2,491 1,023 39 557 2012.11 3,038 2,244 794 21 232 2012.10 2,333 1,665 668 11 176 2012.09* 2,830 1,931 886 10 285 2012.08 2,710 1,900 810 12 200 2012.07 2,441 1,683 758 12 142 2012.06 2,593 1,689 904 35 164 2012.05 2,160 1,476 684 30 160 2012.04 1,962 1,355 607 93 124 2012.03 2,613 1,879 734 8 219 2012.02 1,907 1,336 571 4 116 2012.01 1,284 951 333 17 135

注：*为依照季度及年度数字计算而得。

自2014年8月份开始，中国央行将转口贸易调整到货物贸易进行统计，故9月货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。#为调整后数字计算所得。（完） (记者 赵红梅; 审校 林高丽)
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