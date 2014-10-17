背景资料：中国跨境贸易及直接投资人民币结算量一览

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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路透香港10月17日 - 中国央行周四公布，9月人民币跨境贸易总结算发生5,944亿元 ,环比增加30%；其中跨境货物贸易结算量为15,158亿元，较上月的4,075亿元大幅增长。
因自2014年8月份开始，中国央行转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额大幅扩大，而服务贸易金额相应减少。
欲浏览中国人民币跨境贸易结算增长，请点选 link.reuters.com/vet23w
以下为中国人民银行公布的跨境贸易人民币结算量及直接投资人民币结算量数据(单位：亿元人民币)
跨境贸易 货物贸易 服务贸易 对外直接 外商直接
人民币结算 及其他 投资 投资 2014.09* 5,944 #15,158 #-9,258 170 709 2014.08 4,572 4,075 497 70 517 2014.07 4,984 3,067 1,917 232 811 2014.06* 5,681 3,517 2,151 267 954 2014.05 5,153 3,271 1,882 164 624 2014.04 5,366 3,212 2,154 156 603 2014.03 6,620 4,279 2,354 85 789 2014.02 4,378 2,938 1,440 43 399 2014.01 5,502 3,683 1,819 150 465 2013.12* 5,783 3,486 2,297 194 984 2013.11 5,064 3,414 1,650 108 323 2013.10 3,853 2,600 1,253 32 371 2013.09* 4,009 2,539 1,532 67 632 2013.08 3,521 2,242 1,279 213 277 2013.07 3,570 2,319 1,251 22 279 2013.06* 3,587 2,091 1,395 78 424 2013.05 3,643 2,285 1,358 35 215 2013.04 3,270 2,232 1,038 27 202 2013.03* 4,205 2,864 1,380 61 338 2013.02 2,655 1,871 784 8 155 2013.01 3,140 2,257 883 11 281 2012.12* 3,529 2,491 1,023 39 557 2012.11 3,038 2,244 794 21 232 2012.10 2,333 1,665 668 11 176 2012.09* 2,830 1,931 886 10 285 2012.08 2,710 1,900 810 12 200 2012.07 2,441 1,683 758 12 142 2012.06 2,593 1,689 904 35 164 2012.05 2,160 1,476 684 30 160 2012.04 1,962 1,355 607 93 124 2012.03 2,613 1,879 734 8 219 2012.02 1,907 1,336 571 4 116 2012.01 1,284 951 333 17 135
注：*为依照季度及年度数字计算而得。
自2014年8月份开始，中国央行将转口贸易调整到货物贸易进行统计，故9月货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。#为调整后数字计算所得。（完） (记者 赵红梅; 审校 林高丽)
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俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)