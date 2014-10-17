美国数据：汤森路透/密西根大学10月消费者信心指数升至逾七年最高

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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路透纽约10月17日 - 周五公布的一份报告显示，10月美国消费者信心升至逾七年最高，受到对于个人财务及国内经济的看法提振。
汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为86.4，创下2007年7月以来最高，表现优于预期。路透调查预估为从上月的84.6下滑至84.1。
“很显然，数据未显示出消费者对未来感到担忧和恐慌的迹象，”负责调查的主管Richard Curti在一份声明中表示。
10月美国路透/密西根大学消费者预期指数也攀升至2012年10月以来最高78.4，9月为75.4，且超过预期的74.4。
消费者现状指数10月持稳在98.9，也好于预估的98.0。
一年通胀预期从9月的30%降至2.8%，五到10年通胀预期持稳在2.8%。(完)
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