路透基点：建银国际再度入市寻求1亿美元三年期贷款--TRLPC

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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路透香港10月17日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，建银国际(控股)有限公司已经重返市场，寻求一笔1亿美元三年期子弹式贷款。六个月前，该公司刚签署一笔同样规模的贷款。
该笔贷款牵头行为中国光大银行香港分行，利率为较三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码210个基点。
银行受邀以三个层次参贷：承贷3,000万美元或以上的银行担任牵头行，综合收益为250个基点，承诺费是150个基点；承贷2,000-2,900万美元的银行担任主办行，综合收益是240个基点，费用为90个基点；承贷1,500-1,900万美元的银行担任安排行，综合收益230个基点，费用为60个基点。
资金用于运营资本和公司融资需求。
借款方为中国建设银行全资子公司，3月曾获得1亿美元的三年期定期贷款。该笔贷款最高综合收益为251个基点，费用123个基点，利率为较Libor加码210个基点。韩国产业银行和产银亚洲担任牵头行兼簿记行，约有七至八家银行参贷。 (完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)