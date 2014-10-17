路透基点：建银国际再度入市寻求1亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港10月17日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，建银国际(控股)有限公司已经重返市场，寻求一笔1亿美元三年期子弹式贷款。六个月前，该公司刚签署一笔同样规模的贷款。

该笔贷款牵头行为中国光大银行香港分行，利率为较三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码210个基点。

银行受邀以三个层次参贷：承贷3,000万美元或以上的银行担任牵头行，综合收益为250个基点，承诺费是150个基点；承贷2,000-2,900万美元的银行担任主办行，综合收益是240个基点，费用为90个基点；承贷1,500-1,900万美元的银行担任安排行，综合收益230个基点，费用为60个基点。

资金用于运营资本和公司融资需求。

借款方为中国建设银行全资子公司，3月曾获得1亿美元的三年期定期贷款。该笔贷款最高综合收益为251个基点，费用123个基点，利率为较Libor加码210个基点。韩国产业银行和产银亚洲担任牵头行兼簿记行，约有七至八家银行参贷。 (完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)