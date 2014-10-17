离岸人民币：点心债发行规模高达宝岛债50倍，最大障碍出在税率--渣打

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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路透台北10月17日 - 英商渣打银行台湾总经理陈铭侨周五称，今日香港点心债发行规模是台湾宝岛债的50倍，为何发行人、投资者要去香港买点心债不来台湾买宝岛债，其中最大障碍是台湾有课扣缴税率。
陈铭侨今日在一场强化金融研讨会并表示，台湾用一年时间人民币存款就达到3,000亿，已达香港人民币存量的三分之一，有非常大空间可以成为非常大的离岸人民币中心。
“税率不论是10%、20%、50%、100%，其实都只是个数字，如果那个交易没发生的话，那一毛钱都没赚到。”他说。
目前外国投资人投资宝岛债须课就源扣缴税率为15%。
他指出，如何让交易发生在台湾才是最主要的问题，提升台湾在离岸人民币市场的竞争力，一方面要容许人民币产品在台湾进行交易，另一方面台湾要先定位成为怎样的离岸人民币中心，如宝岛债是想开发的市场，那其中的障碍必须一一克服。
至于近期备受争议的TRF(目标可赎回远期合约/外汇累计期权)，他则提及，很多时候金融产品碰到一些问题的时候，就马上加了很多规范跟法规进去，那个产品很快在台湾就没有了。
他并称，当然有时产品会有违规行为、不当销售方法等，应该用重罚惩处个别公司，如果发生问题就将产品下架会出现很多问题，亦或是产品销售增加很多要求，客户要做这个产品需要大量文件、证据，大型企业会觉得成本太高，选择到香港交易，交易还是会进行但不会发生在台湾。
台湾央行最新公布，至今年9月底止，台湾银行业累计人民币存款 达3,004.29亿元，较前月成长约1.76%。与香港8月底人民币存款 9,367.97亿元相较，台湾人民币存款约达香港的32.07%，上月则为31.52%。
根据路透自行计算，至目前为止台湾人民币债券(宝岛债)发行总额为239亿元人民币。 (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
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俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)