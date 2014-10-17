离岸人民币：点心债发行规模高达宝岛债50倍，最大障碍出在税率--渣打

路透台北10月17日 - 英商渣打银行台湾总经理陈铭侨周五称，今日香港点心债发行规模是台湾宝岛债的50倍，为何发行人、投资者要去香港买点心债不来台湾买宝岛债，其中最大障碍是台湾有课扣缴税率。

陈铭侨今日在一场强化金融研讨会并表示，台湾用一年时间人民币存款就达到3,000亿，已达香港人民币存量的三分之一，有非常大空间可以成为非常大的离岸人民币中心。

“税率不论是10%、20%、50%、100%，其实都只是个数字，如果那个交易没发生的话，那一毛钱都没赚到。”他说。

目前外国投资人投资宝岛债须课就源扣缴税率为15%。

他指出，如何让交易发生在台湾才是最主要的问题，提升台湾在离岸人民币市场的竞争力，一方面要容许人民币产品在台湾进行交易，另一方面台湾要先定位成为怎样的离岸人民币中心，如宝岛债是想开发的市场，那其中的障碍必须一一克服。

至于近期备受争议的TRF(目标可赎回远期合约/外汇累计期权)，他则提及，很多时候金融产品碰到一些问题的时候，就马上加了很多规范跟法规进去，那个产品很快在台湾就没有了。

他并称，当然有时产品会有违规行为、不当销售方法等，应该用重罚惩处个别公司，如果发生问题就将产品下架会出现很多问题，亦或是产品销售增加很多要求，客户要做这个产品需要大量文件、证据，大型企业会觉得成本太高，选择到香港交易，交易还是会进行但不会发生在台湾。

台湾央行最新公布，至今年9月底止，台湾银行业累计人民币存款 达3,004.29亿元，较前月成长约1.76%。与香港8月底人民币存款 9,367.97亿元相较，台湾人民币存款约达香港的32.07%，上月则为31.52%。