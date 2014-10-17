路透基点：中国天溢控股3,500万美元三年期贷款完成签约--TRLPC

路透香港10月17日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，橙汁生产商--中国天溢控股有限公司周二与三家银行签署了一笔3,500万美元的三年期贷款。

牵头行兼簿记行国泰世华银行和汇丰银行各自承贷1,500万美元。华泰银行承贷500万美元，任安排行。

该笔贷款分期偿付，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点，平均期限为2.625年。

银行受邀以两个层次参贷：承贷1,000万美元或以上的银行担任主办行，综合收益为390个基点，前端费是105个基点；承贷500万-900万美元的银行担任安排行，综合收益是380个基点，费用为80个基点。

借款方的境外子公司及董事长为担保人。

资金用于运营资本，并为2012年一笔3亿港元(3,900万美元)的三年期贷款再融资。

2012年的旧贷款由远东国际商业银行香港分行牵头，利率为较Libor加码310个基点，最高前端费为60个基点。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)