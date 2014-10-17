路透基点：中国天溢控股3,500万美元三年期贷款完成签约--TRLPC

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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路透香港10月17日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，橙汁生产商--中国天溢控股有限公司周二与三家银行签署了一笔3,500万美元的三年期贷款。
牵头行兼簿记行国泰世华银行和汇丰银行各自承贷1,500万美元。华泰银行承贷500万美元，任安排行。
该笔贷款分期偿付，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点，平均期限为2.625年。
银行受邀以两个层次参贷：承贷1,000万美元或以上的银行担任主办行，综合收益为390个基点，前端费是105个基点；承贷500万-900万美元的银行担任安排行，综合收益是380个基点，费用为80个基点。
借款方的境外子公司及董事长为担保人。
资金用于运营资本，并为2012年一笔3亿港元(3,900万美元)的三年期贷款再融资。
2012年的旧贷款由远东国际商业银行香港分行牵头，利率为较Libor加码310个基点，最高前端费为60个基点。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)