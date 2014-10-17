中国证券：89家券商获港股通资格，证监会要求佣金不得低于成本

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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路透上海10月17日 - 沪港通启动在即，上海证交所近日授予89家国内券商港股通业务资格，而中国证监会周五亦发布相关规范，要求券商进行港股通业务时佣金不得低于服务成本，不得以任何形式进行价格垄断和不正当竞争。
中国证监会在每周例会上发布证券公司参与沪港通业务试点的相关通知，明确证券公司在从事沪港通业相关投资咨询时，要取得符合大陆和香港的业务规定，香港持牌机构若以内地关联机构名义，向内地投资者发布涉及香港股票的研究报告，应由内地注册证券分析师在报告上署名。
通知还明确，国内证券公司自营业务参与港股通交易的，按境内一般上市股票标准，计算自营交易持有港股的相关风险控制指标。而券商资产计划投资于港股的，应事先约定投资比例，或修改原有管理合同。
上海证交所网站亦列出89家授予港股通业务资格的券商名单，中信证券 、海通证券 等大型券商均在列，但高盛高华证券、瑞信方正证券、摩根士丹利华鑫等一些合资券商以及一些券商经纪公司未获业务资格。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)