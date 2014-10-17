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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 18:11 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增147亿台币，连两周增加

路透台北10月17日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增147亿台币，连两周增加，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,797.30亿台币亿台币。上周存单发行余额净增135亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

10/13 5,090.80 5,240.80* +150.00

10/14 1,852.50 1,851.50 -1.00

10/15 458.00 667.00 +209.00

10/16 7,419.80 7,214.80 -205.00

10/17 2,808.50 2,802.50 -6.00

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总计 17,629.60 17,776.60 +147.00

*发行包含200亿台币两年期定存单。

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

10/13 108.00 45.00

10/14 29.50 11.00

10/15 50.00 11.00

10/16 35.00 11.00

10/17 36.00 11.00

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总计 258.50 89.00 (完) (记者 詹静宜 审校 林高丽)
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