《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增147亿台币，连两周增加

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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路透台北10月17日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增147亿台币，连两周增加，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,797.30亿台币亿台币。上周存单发行余额净增135亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
10/13 5,090.80 5,240.80* +150.00
10/14 1,852.50 1,851.50 -1.00
10/15 458.00 667.00 +209.00
10/16 7,419.80 7,214.80 -205.00
10/17 2,808.50 2,802.50 -6.00
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总计 17,629.60 17,776.60 +147.00
*发行包含200亿台币两年期定存单。
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
10/13 108.00 45.00
10/14 29.50 11.00
10/15 50.00 11.00
10/16 35.00 11.00
10/17 36.00 11.00
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总计 258.50 89.00 (完) (记者 詹静宜 审校 林高丽)
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俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)