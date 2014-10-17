更新版 1-中国外汇：9月外汇储备减少811亿美元，主因资本外流与美元升值

* 9月外储环比下降2%

* 资本外流与美元升值是主因

* 短期外储减少并不意味着趋势性下降 (新增更多数据与评论)

路透北京10月17日 - 中国9月外汇储备余额环比降逾811亿美元，占据第三季外汇储备意外减少1,000亿美元的近八成。市场人士表示，9月外储减少可能与与资本流出，以及美元升值导致的非美元资产缩水有关。

中国央行数据显示，9月外汇储备余额环比下降811.25亿美元，7月亦减少269.46亿美元，仅8月增加25.58亿美元。

光大证券首席宏观研究员徐高认为：9月外储减少，与资本流出以及美元升值导致的非美元资产缩水有关。

“一方面，外汇占款显示资本有一定的流出迹象。另一方面，美元走强导致欧元资产以美元计价缩水，汇兑损失反映在了美元计价的外汇储备上。”他说。

今年三季度，中国全部金融机构外汇占款低速增长。其中8月外汇占款减少311亿元人民币，考虑到时滞，这也可能给9月外汇储备的减少做出贡献。而9月外汇占款虽再度由负转正，但数额仅为11.4亿元人民币。

徐高分析认为，短期的外储减少并不意味着其将出现趋势性下降。从中国持续的贸易顺差状况来看，外汇储备的长期趋势亦是持续增加的。

华侨银行的报告亦提到，外储减少的原因是，美元在三季度大幅上涨导致非美元资产在转换为以美元计价后，其价值下跌。

9月美元指数加速升值，令其第三季度创纪录地连涨11周，并录得六年来最大季度涨幅。国际清算银行BIS最新数据显示，9月美元实际有效汇率指数升值1.35%，增速创2012年6月以来的新高。

**或与央行主动作为有关**

三季度末外汇储备环比下降千亿美元与路透调查中值方向相背，大大超出市场预期。但考虑到外管局局长此前公开表示外汇储备已超过最优水平，因此外储此次减少应符合央行意愿，且可能是央行主动作为的结果。

“外汇储备余额突然低于了3.9万亿，结合8月外贸顺差和外汇占款之离奇背离，进一步加强了我们对事情的推测：我们认为央行在跟随美元上涨加快进行转移支付，即通过主权基金进行海外投资。”MFI金融研究中心首席经济学家江勋表示。

他并表示，如果是央行主动卖出外汇，则意味着央行在干预外汇市场。"因为担心美元升值给人民币（贬值）压力，所以不得不干预。”

一股分行交易主管称，9月份银行代客结售汇数据公布以后，可以给我们提供更多线索分析。

澳新银行亦发布报告认为，中国央行似乎卖出了美元储备，这表明了央行减少外汇储备资产的意图。此举亦导致了人民币汇率的走强，以及国内和离岸人民币汇差的扩大，未来人民币汇率可能变得更加波动。

央行数据显示，9月末外汇储备余额为3.89万亿美元，低于路透调查中值的4.07万亿美元，较二季度末的3.99万亿美元回落1,000亿美元。上一次外汇储备季度环比上减少是在2012年6月末。