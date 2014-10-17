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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 18:19 BJT

东南亚股市：印尼股市表现突出，因该国计划削减燃料补贴

印尼股指周线上扬1.3%，上周小涨0.3%。

菲律宾股市 周五走软，在两日连涨后下滑0.4%；周线下跌2.3%，为连续第四周下跌，表现逊于多数东南亚股市。

由于全球经济疑虑高涨，其他股市周线也均下跌。新加坡股市 下挫1.7%，连续第五周走低。泰国 和马来西亚股市 本周跌幅都超过1%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 417.34 4.64 +1.12 +7.46 388.37

新加坡 3167.73 13.52 +0.43 +0.01 3167.43

马来西亚 1788.31 20.54 +1.16 -4.21 1866.96

泰国 1528.71 2.56 +0.17 +17.71 1298.71

印尼 5028.95 77.33 +1.56 +17.66 4274.18

菲律宾 7003.22 -25.36 -0.36 +18.90 5889.83

越南 585.28 -1.89 -0.32 +15.98 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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法股CAC-40指数 (编译 王丽鑫/朱晓军；审校 艾茂林/蔡美珍)
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