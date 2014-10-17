东南亚股市：印尼股市表现突出，因该国计划削减燃料补贴

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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印尼股指周线上扬1.3%，上周小涨0.3%。
菲律宾股市 周五走软，在两日连涨后下滑0.4%；周线下跌2.3%，为连续第四周下跌，表现逊于多数东南亚股市。
由于全球经济疑虑高涨，其他股市周线也均下跌。新加坡股市 下挫1.7%，连续第五周走低。泰国 和马来西亚股市 本周跌幅都超过1%。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 417.34 4.64 +1.12 +7.46 388.37
新加坡 3167.73 13.52 +0.43 +0.01 3167.43
马来西亚 1788.31 20.54 +1.16 -4.21 1866.96
泰国 1528.71 2.56 +0.17 +17.71 1298.71
印尼 5028.95 77.33 +1.56 +17.66 4274.18
菲律宾 7003.22 -25.36 -0.36 +18.90 5889.83
越南 585.28 -1.89 -0.32 +15.98 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王丽鑫/朱晓军；审校 艾茂林/蔡美珍)
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俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)