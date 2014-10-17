中国新债：深圳下周四将招标42亿元自发自还地方债，为今年最后一批

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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路透上海10月17日 - 中国深圳市财政委员会周五公告，将于下周四(23日)招标发行总额42亿元人民币固息地方债，为自发自还类型。期限包括五年、七年和10年。
财政部此前公布的2014年地方债发行计划为4,000亿元。其中代发完成2,908亿元，九个省市自发自还完成1,050亿元。据此计算，深圳市是次42亿元将是今年最后一批地方债。
按4:3:3的发行比例，深圳市地方债五年、七年和10年的计划发行规模分别为16.8亿元、12.6亿元和12.6亿元。
上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券的信用评级为AAA级。
上述三期债具体招标时间为10月23曰上午9:50-10:30，采用单一价格荷兰式招标，标的为利率。投标标位区间设定为招标日前五个工作日，同期限国债到期收益率算术平均值上浮0-15%，而非较为宽松的上下各浮动15%。
上述三期债10月24曰开始发行并计息，招标结束后至10月28曰进行分销。发行手续费为承销面值的千分之一。
本次发行主承销商包括国开行 、建设银行 、招商银行 和工行 四家机构。
此前中国财政部公布，今年4,000亿元地方债发行规模内，上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元；其中，江苏获准发债规模最高174亿元。
2014年地方政府债券自发自还试点包括：上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛10个省市。 (完)
参看更多详情，请点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)