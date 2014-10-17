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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 18:31 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及一个月高位，受助于原油和泰国政策

“油价反弹是支撑橡胶价格的最重要因素，”Nihon Unicom总经理Hiroyuki Kikukawa称。

“另一个因素是美元回升，”Kikukawa称还有泰国生产商的举措。

泰国周四稍晚表示，计划出台一系列措施扶助胶农，包括一家国有机构提供近10亿美元来为购买橡胶融资。

“市场可能已经触底，尽管投资者疲弱人气还没有完全消散，”一家东京交易商称。

上海期交所主力1月期胶合约 攀升295元人民币，收在每吨12,705元人民币(2,074美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)近月11月合约 最新报每公斤152.5美分，上涨3.7美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/朱晓军；审校 高琦/蔡美珍)
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