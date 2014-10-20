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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 17:14 BJT

台湾债市：指标公债持券集中度变化表

路透台北10月20日 - 根据台湾柜台买卖中心周一资料，上交易日交割后指标公债持券集中度如下：
    
  发行年期          债券代号     C3       C5       C10
       5年                       38%      50%      67%
                  上日交割后     38%      53%      68%
 
 注： 1. C3： 该期公债持券前  3 大合计。 
      2. C5： 该期公债持券前  5 大合计。  
      3. C10：该期公债持券前 10 大合计。  
      4. 统计资料来源：债券自营商及五大保险公司（国泰人寿、新光人寿、南山人寿、台湾人寿、富邦人
寿）  
     此资料系清算银行上日的帐簿登记余额，包含公债买卖断和附条件交易，未含已买入/卖出未交割数。（
完）        

 (撰写 李可柔; 审校 詹静宜)
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