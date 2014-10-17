银行观点：瑞士宝盛看好中国和印度股市，建议增加配置

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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路透上海10月17日 - 瑞士最大私人银行集团瑞士宝盛 首席执行官高力达周五表示，非常看好中国和印度的股市，因为其未来的经济增长潜力仍十分强劲，而且估值相对便宜，建议投资者应该增加配置。
他在上海参加新世纪思维峰会时表示，中国迟早会成为全球第一大经济体，亦会造就一个市值最大的股票市场，所以A股不会永远这么低迷。
他指出，“最后资本流动会继续支持资金流入中国。因为西方投资者对新兴市场股票配置是比较少的，所以我觉得现在阶段他们应该去投资中国和印度的股市。”
他还认为，近期全球股市及油价的大幅下跌只是暂时的，这轮抛售并非是长期危机的起点，不应过分担忧。
“我认为这次的情况和08年情况不一样，只是造成短期的压力。到年底的时候，我们应该到时候也忘了有这么一段狂抛的时间。”他说。
全球主要股市近期走势较为疲弱，标普500指数自9月中以来的跌幅约8%。
截至6月30日，瑞士宝盛的总客户资产为3,720亿瑞士法郎，旗下管理的资产超过2,740亿瑞士法郎。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)