银行观点：瑞士宝盛看好中国和印度股市，建议增加配置

路透上海10月17日 - 瑞士最大私人银行集团瑞士宝盛 首席执行官高力达周五表示，非常看好中国和印度的股市，因为其未来的经济增长潜力仍十分强劲，而且估值相对便宜，建议投资者应该增加配置。

他在上海参加新世纪思维峰会时表示，中国迟早会成为全球第一大经济体，亦会造就一个市值最大的股票市场，所以A股不会永远这么低迷。

他指出，“最后资本流动会继续支持资金流入中国。因为西方投资者对新兴市场股票配置是比较少的，所以我觉得现在阶段他们应该去投资中国和印度的股市。”

他还认为，近期全球股市及油价的大幅下跌只是暂时的，这轮抛售并非是长期危机的起点，不应过分担忧。

“我认为这次的情况和08年情况不一样，只是造成短期的压力。到年底的时候，我们应该到时候也忘了有这么一段狂抛的时间。”他说。

全球主要股市近期走势较为疲弱，标普500指数自9月中以来的跌幅约8%。