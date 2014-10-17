更新版 1-台湾货币市场：周末前资金需求不旺，短率仍在低位游走

* 周末前需求并不高，市场相当平静

* 下周料资金情势有望平稳，短率波动料不大

* 债券附买回利率也在低位 (新增拆款及存单发行细节)

记者 高洁如

路透台北10月17日 - 台湾银行间短率周五仍稳于低位。交易员指出，市场资金分配不均，不过逢周末、也还在月中，资金需求方以静制动，没有积极回补资金，使得市场相当平静。

交易员指出，多钱的银行虽然不少，也相对积极表达拆出意愿，但资金需求不振，临近周末也未见提高。若相较上月月中时所有银行的准备数字，本月的累积积数相对偏低，可见央行加紧收缩了收受游资金的力道。

〞需求没有很高，市场很平静啊，都没有人找我。〞一位大型民营银行交易员表示。

展望下周，交易员认为，银行的资金整体而言还是平稳充裕，找钱不难，短率应能维持平稳状态。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%；今日区间落在0.295-0.425%；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，以上报价皆同于上日。

**短票利率也无大变化**

短票市场方面，交易员表示，周五的多余游资不如昨天宽裕，不过找钱不难，银行目前虽不愿拆出跨月的资金，但也还愿意做跨月的短票，不过目前跨至下月初的短票也愈来愈少，因此若有银行愿意跨月，则票券商也愿意以稍高利率承做。

票券商交易员也表示，下周开始估计将会有银行开始承做跨月的拆款，应也能够协助纾解一些资金压力。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60-0.61%，同上日，但量已很少；跨月的自保30天期短票集中在0.61-0.62%，上日在0.60-0.63%。大型金融机构开在偏低水位的0.61%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.607%，上日在0.605%。

台湾央行周五公布，共发行2,802.50亿台币存单。与今日存单到期金额2,808.5亿相较，存单发行余额较上日减6亿。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为18亿台币，累积至周日超额准备为607亿台币、加计前期1%的超额准备为1,739亿台币。

**附买回利率平稳**

债券市场附买回(RP)利率周五大致平稳。交易商表示，逢周末但市场资金充足，投信虽分配不均，但银行资金也还充裕，月中的需求不太明显。估计资金需求要走高可能还需要等到月底最后一周。

市场人士指出，目前投信仍有些担心月底会走钱，因此落点多偏好在月底前几日。但也还有一些投信仍然多钱，资金情势平稳。他们也估计要到10月最后一周才会稍现月底的紧缩效应，下周资金情势应仍平稳。

〞投信可以跨月的是少数，大多人还是希望落点在月内。〞一位证券商交易员表示。

他们也说，近来证券商的资金需求并不算太高，料下半年证券商没有积极买券。至于寿险业在债券附买回市场投入的资金近月以来确有稍减，不排除与他们较多投入国际美元债券市场有关系。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月则为0.64-0.65%，大致均和上日相去不远。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，也同上日。

周五有裕融 公司债15亿台币交割，交易员称影响微小。

下周公债/公司债/金融债的发行情况为：周一光群雷射 可转换公司债2亿台币；周三事欣 可转换公司债2.8亿台币；周四崧腾 可转换公司债2亿台币。