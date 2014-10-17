国际油市：亚洲380-cst燃料油价格上涨，为逾两周来首见

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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路透新加坡10月17日 - 路透数据显示，亚洲380-cst燃料油固定价格自9月底以来首度上涨，追随原油上升的脚步，但与本月初相较仍低了15%。
亚洲380-cst燃料油固定价格报每吨475.14美元，较周四上涨15.14美元。
需求小幅增加，因担心后市价格将继续上升。
“现在肯定有更多询价，但由于帐面价值增加了，我不打算再卖出更多。我不想让部位偏空。”新加坡一位交易员说。
路透数据显示，近月380-cst燃料油互换每吨上涨15美元至475美元。
不过市场人气仍疲软，因供应增幅高过需求，而且反映在最近的现货销售中。
Indian Oil出售3万吨11月5-7日装运的180-cst燃料油给Socar，与先前一笔类似规模出售给三井的船货相比，贴水程度更大，价格为较IOC报价大幅贴水13%的每吨17美元。先前那笔在10月15-17日装运的船货，以每吨贴水15美元售出。
最新贸易数据显示，10月15日止当周，新加坡燃料油库存增加41.6万桶至三周高位2,070万桶。
新加坡现货方面没有成交回报。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)