国际油市：亚洲380-cst燃料油价格上涨，为逾两周来首见

路透新加坡10月17日 - 路透数据显示，亚洲380-cst燃料油固定价格自9月底以来首度上涨，追随原油上升的脚步，但与本月初相较仍低了15%。

亚洲380-cst燃料油固定价格报每吨475.14美元，较周四上涨15.14美元。

需求小幅增加，因担心后市价格将继续上升。

“现在肯定有更多询价，但由于帐面价值增加了，我不打算再卖出更多。我不想让部位偏空。”新加坡一位交易员说。

路透数据显示，近月380-cst燃料油互换每吨上涨15美元至475美元。

不过市场人气仍疲软，因供应增幅高过需求，而且反映在最近的现货销售中。

Indian Oil出售3万吨11月5-7日装运的180-cst燃料油给Socar，与先前一笔类似规模出售给三井的船货相比，贴水程度更大，价格为较IOC报价大幅贴水13%的每吨17美元。先前那笔在10月15-17日装运的船货，以每吨贴水15美元售出。

最新贸易数据显示，10月15日止当周，新加坡燃料油库存增加41.6万桶至三周高位2,070万桶。

新加坡现货方面没有成交回报。(完)

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