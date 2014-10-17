美股业绩：摩根士丹利第三季继续营业部门每股盈余为0.84美元

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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路透10月17日 - 摩根士丹利 公布：
* 第三季继续营业部门每股盈余为0.84美元
* 汤森路透I/B/E/S预估摩根士丹利第三季每股盈余为0.54美元
* 摩根士丹利第三季净营收为89.1亿美元，上年同期为79.5亿美元
* 第三季平均普通股报酬率为10.0%，上年同期为5.7%
* 截至2014年9月30日止的普通股每股净值为34.17美元，6月30日时为33.46美元
* 截至2014年9月30日止第一级资本比率为14.3%，第二季末为约13.9% (完)
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