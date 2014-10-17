版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 17日 星期五 19:28 BJT

美股业绩：摩根士丹利第三季继续营业部门每股盈余为0.84美元

路透10月17日 - 摩根士丹利 公布：

* 第三季继续营业部门每股盈余为0.84美元

* 汤森路透I/B/E/S预估摩根士丹利第三季每股盈余为0.54美元

* 摩根士丹利第三季净营收为89.1亿美元，上年同期为79.5亿美元

* 第三季平均普通股报酬率为10.0%，上年同期为5.7%

* 截至2014年9月30日止的普通股每股净值为34.17美元，6月30日时为33.46美元

* 截至2014年9月30日止第一级资本比率为14.3%，第二季末为约13.9% (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐