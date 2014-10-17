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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 19:44 BJT

国际油市：柴油远期升水上扬，因区域需求疲软

路透新加坡10月17日 - 亚洲柴油远期升水(正价差)周五扩大，行业消息人士称，因区域需求仍旧疲软，激励交易商留置库存。

交易商表示，11月与12月柴油价差扩大0.12美元至每桶0.45美元。

交易商指出，若远期升水扩大至约0.80美元或以上，通常意味着囤积库存较有利可图。

熟知内情消息人士表示，交易商暂时将柴油存放在新加坡外海的船只上，因亚洲需求疲软之际油品库存升高。

新加坡现货市场有三笔柴油交易，没有航煤交易。

兴隆自SK能源买进25万桶含硫500ppm柴油，11月9-13日装运，每桶较新加坡报价折价0.40美元。

嘉吉出售25万桶含硫500ppm柴油给中国石油，11月7-11日装运，每桶较11月6-12日新加坡报价贴水0.70美元。

兴隆自联合石化买进15万桶含硫500ppm柴油，11月1-5日装运，每桶较新加坡11月3-7日报价贴水0.40美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校　龚芳)
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