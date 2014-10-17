国际油市：柴油远期升水上扬，因区域需求疲软

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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路透新加坡10月17日 - 亚洲柴油远期升水(正价差)周五扩大，行业消息人士称，因区域需求仍旧疲软，激励交易商留置库存。
交易商表示，11月与12月柴油价差扩大0.12美元至每桶0.45美元。
交易商指出，若远期升水扩大至约0.80美元或以上，通常意味着囤积库存较有利可图。
熟知内情消息人士表示，交易商暂时将柴油存放在新加坡外海的船只上，因亚洲需求疲软之际油品库存升高。
新加坡现货市场有三笔柴油交易，没有航煤交易。
兴隆自SK能源买进25万桶含硫500ppm柴油，11月9-13日装运，每桶较新加坡报价折价0.40美元。
嘉吉出售25万桶含硫500ppm柴油给中国石油，11月7-11日装运，每桶较11月6-12日新加坡报价贴水0.70美元。
兴隆自联合石化买进15万桶含硫500ppm柴油，11月1-5日装运，每桶较新加坡11月3-7日报价贴水0.40美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)