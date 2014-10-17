美国经济：波士顿FED总裁称，市场动荡尚未冲击经济预估--CNBC

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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“我不预期需要这么做。我的确认为不会这样发展。但我不排除任何可能，“罗森格伦表示。
罗森格伦指出，美联储特别担心欧洲经济疲态。但他称目前尚不清楚近期美国资产市场抛盘预示着更大的问题、还是仅仅反映投资人就全球部分地区的成长将力道不如预期而重新调整持仓。
“几个月之前，我们还在谈论市场相当平静。我们得要花上一些时间去了解近期市场跌势的原因，”罗森格伦说道。“要做出判断还为时过早。”
他称近期美元升值及油价下跌可能让美国通胀放缓，并可能让美联储推迟升息。但他称他至今尚未改变基本预期，也就是明年年中将有必要升息。(完)
(编译 张明钧; 审校 龚芳)
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