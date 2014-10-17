更新版1-美股业绩：通用电气第三季获利超越分析师预估，因利润率改善

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路透10月17日 - 美国通用电气(奇异,GE) 周五公布第三季获利优于预期，因其工业业务利润率全线改善，抵销了低于分析师预期目标的营收表现。

通用电气公布不计入并购的工业制造业务自体营收增加4%；通用表示，这样的表现有望使其2014年营收达到预估成长区间4-7%的高端。

通用股价在盘前上涨3.5%至25.10美元。

第三季净利增加至35.4亿美元，或每股0.35美元。上年同期为31.9亿美元，或每股0.31美元。

不计入特殊项目，每股获利0.38美元，比汤森路透I/B/E/S分析师平均预估值高出0.01美元。

营收增加1%至361.7亿美元，低于分析师所预估的367.9亿美元。

通用工业业务部门的利润率为16.3%，较上年同期增加0.9个百分点。