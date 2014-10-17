更新版 1-美股业绩：摩根士丹利季度获利暴增87%，因交易活动回升

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路透10月17日 - 摩根士丹利 公布第三季获利暴增87%，因该行交易及财富管理业务受惠于客户活动增加。

9月30日止当季普通股净利升至16.5亿美元，每股盈余0.84美元，上年同期分别为8.8亿美元或0.45美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估摩根士丹利的每股盈余为0.54美元。目前尚不清楚公司公布的数据能否直接与预估数据进行比较。

摩根士丹利周五盘前股价大涨5.7%至34.40美元。

摩根士丹利私人财务顾问手续费收入稳定，成为该行重要财源，在此同时该行缩减剧烈波动交易业务的曝险，且被要求符合更严格的资本规定。

然而该行债券、汇率及大宗商品交易营收大增，这是上季获利及营收急升的主因。

排除帐务调整后的债券交易营收成长19.4%至9.97易美元；上月市场波动性突然大幅增加，也让华尔街同业受惠。

财富管理营收成长9%至37.9亿美元。财富管理占单季营收比重达42.5%，传统的交易及投行业务则占50.7%。

在经历一段低迷时期后，债市9月出现大幅波动，受美国经济数据亮丽、欧洲采行刺激举措、以及债市天王级基金经理葛罗斯(Bill Gross)退出太平洋投资管理公司(PIMCO)等消息搅动。

不过摩根士丹利的成长幅度要逊于高盛 。高盛公布排除帐务调整后的债券、汇率及大宗商品季度营收跳增53%。

和多家大型同业相似的是，摩根士丹利持续缩减债券交易业务，让高盛有可趁之机扩大市占。

摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)在一份声明中表示，“我们已经准备好为股东创造优异回报，特别是因为美国经济持续走强。”

公司整体营收成长12%至89.1亿美元。(完)