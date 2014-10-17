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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 20:05 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货止跌收高，交易商看好下周行情

路透雅加达10月17日 - 马来西亚棕榈油期货周五上涨，交易商在两日卖压后进场承接，看好周末基本面会有所改善；但在部份投资人静待方向更为明朗下，价格涨势有限。

指标1月棕榈油合约 收盘上涨1.09%，至每吨2,142马币(约为654.25美元)，当周下跌1.8%。

“市场守得很好。棕栏油昨天跌得很凶，今天略告拉回，但仍陷于狭幅区间内，”吉隆坡一外资大宗商品经纪商的交易员表示。行情在2,128-2,145马币间游走。

总成交量为39,881口，高于35,000口的均值。

路透市场分析师王涛表示，技术图表显示棕榈油或将测试每吨2,150马币的阻力，若升破将上探2,178马币。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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