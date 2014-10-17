重发-中国金融：数家股份制银行获约2,000亿元SLF资金，支持经济并平滑波动--消息

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路透北京/香港10月17日 - 四位业内消息人士周五透露，数家股份制商业银行已接获中国央行的通知，将通过常备借贷便利工具（SLF）获得流动性支持，每家规模约300亿元人民币，以支持实体经济并平滑年底资金需求增加所导致的市场波动。

据业内人士透露，获SLF流动性支持的都为上市股份制商业银行，目前已知约5-6家，因此共计金额约2,000亿元左右。路透已联系央行相关部门，暂未获明确回复。

“银行是今天下午收到通知的，但下周可能才能收到款。这次是面向上市的股份制银行。”上述一位业内的消息人士称。

另有消息人士指，这已经要到10月下旬了，年底资金波动很厉害，再加上新股发行近在眼前，央行这么做完全是有针对性的。

9月中旬，中国建设银行 董事长在接受新华社专访时证实，此前已有消息称，央行通过SLF向五大银行投放了5000亿元流动性。

王洪章并认为，中国央行向五大行发放5,000亿元SLF，是执行稳健货币政策的一部分。建行将继续关注和评估这5,000亿元对市场流动性的影响，加强自身资金配备的科学性。

**平滑资金波动**

年末最后一季历来是资金波动的频繁期，加之新一轮的新股发行再即，平滑流动性的波动成为央行必需之举。

中国证监会近日下发IPO重启后第五批新股发行批文，12家拟上市公司周四均刊登招股意向书，启动A股首次公开发行（IPO）程序，包括11家新获发行批文的公司，以及一家之前暂缓发行的公司重启发行。

业内人士也指出，由于传统的外汇占款提供基础货币的货币创造模式已完全改变，未来通过SLF等创新工具提供流动性， 是央行的必然选择。

据中国央行网站的金融机构人民币信贷收支表，9月末金融机构外汇占款余额为294,591.70亿元。此前6月外汇占款今年首现负增长，减少883亿元；在7月转为正增长378亿元后，8月再度减少311亿元。