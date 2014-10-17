美国经济：美联储主席叶伦忧心贫富不均日益严重

“美国贫富不均的程度及持续扩大的情形让我感到非常忧心，”叶伦在波士顿联邦储备银行就贫富不均议题举办的会议上表示。

她在预先准备好的讲稿中指出，“显而易见的是，过去数十年高端人士所得及财富显着增长，普罗大众的生活水平呈现停滞，是贫富差距扩大的原因。”

“美国民众传统上重视机会均等，我认为这样的趋势是否与我国史上的价值观相符值得深思。”

她的讲稿中充满了美联储等机构所编制的数据。她料将不会接受提问。