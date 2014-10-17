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货币新闻 | 2014年 10月 17日 星期五 20:54 BJT

表格：加拿大9月CPI较前月增加0.1%，符合分析师预估

路透10月17日 - 加拿大统计局周五公布：

* 加拿大9月消费者物价指数(CPI)较前月增加0.1%，较上年同期上升2.0%

* 9月CPI经季节调整较前月上升0.2%，8月为增加0.1%(未修正)

* 9月核心CPI较前月上升0.2%，较上年同期增加2.1%

较上月(%) 较上年同期(%)

9月 8月 9月 8月

整体CPI +0.1 0.0 +2.0 +2.1

加拿大央行核心CPI +0.2 +0.5 +2.1 +2.1

经季节调整 +0.2 +0.1 -- --

注：路透调查分析师预测9月CPI中值为较前月增加0.1%，较上年同期上升2.0%；核心CPI较上月增加0.2%，较上年同期上涨2.1%。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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