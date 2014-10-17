国际油市：亚洲石脑油裂解价差虽小涨，但仍疲软

路透新加坡10月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五回升5.21%至每吨67.70美元，本周现货需求较上周强劲，但价格仅有约一个月前的一半，因库存仍高企。

汽油需求虽稳建，但这次却未能像6/7月时那样提振石脑油。

“虽然重整利润强劲，但汽油产业对石脑油的需求很少，”新加坡一位消息人士说。

石脑油可重整为汽油，或做为汽油混合原料。重整利润率周五高于19美元，也就是汽油较石脑油溢价。

炼厂从重整利润率寻找指引，来决定使否把重质石脑油加工成汽油。通常在重整利润率高于每桶13美元时，炼厂才会这么做。

来自印尼的需求强劲，因Pertamina上月关闭其位于Balikpapan和Cilacap的部分设备进行维修，使得亚洲汽油市场走强。

但印尼汽油价格可能大幅上涨，因其新任总统佐科-维多多(Joko Widodo)计划最快在11月1日起把燃料价格提高46%。此举将可为印尼政府一年省下将近130亿美元。印尼是亚洲最大的汽油进口国。

新加坡现货仅有一笔成交。PTT买进中国石油天然气股份有限公司一笔95汽油船货，11月1-5日从新加坡装运，价格为每桶100.40美元。(完)

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