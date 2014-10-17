国际油市：亚洲石脑油裂解价差虽小涨，但仍疲软

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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路透新加坡10月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五回升5.21%至每吨67.70美元，本周现货需求较上周强劲，但价格仅有约一个月前的一半，因库存仍高企。
汽油需求虽稳建，但这次却未能像6/7月时那样提振石脑油。
“虽然重整利润强劲，但汽油产业对石脑油的需求很少，”新加坡一位消息人士说。
石脑油可重整为汽油，或做为汽油混合原料。重整利润率周五高于19美元，也就是汽油较石脑油溢价。
炼厂从重整利润率寻找指引，来决定使否把重质石脑油加工成汽油。通常在重整利润率高于每桶13美元时，炼厂才会这么做。
来自印尼的需求强劲，因Pertamina上月关闭其位于Balikpapan和Cilacap的部分设备进行维修，使得亚洲汽油市场走强。
但印尼汽油价格可能大幅上涨，因其新任总统佐科-维多多(Joko Widodo)计划最快在11月1日起把燃料价格提高46%。此举将可为印尼政府一年省下将近130亿美元。印尼是亚洲最大的汽油进口国。
新加坡现货仅有一笔成交。PTT买进中国石油天然气股份有限公司一笔95汽油船货，11月1-5日从新加坡装运，价格为每桶100.40美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)