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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 21:04 BJT

美国个股：摩根士丹利仍将出售原油实货业务--财务长

路透纽约10月17日 - 摩根士丹利 财务长Ruth Porat表示，就算该行与Rosneft计画中的交易未能结案，仍将致力于出售原油实货业务。

Porat在接受路透专访时表示，若与Rosneft的交易破局，该行打算考虑其他方法分拆此一业务。

摩根士丹利上周表示，不保证该交易会结案，因合约中规定必须在年底前取得所有监管审批。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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