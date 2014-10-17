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市场报道 | 2014年 10月 17日 星期五 21:40 BJT

美国股市：开盘上涨，受到企业财报亮眼所提振

路透纽约10月17日 - 美国股市周五开盘上涨，此前一连串企业财报公布强劲获利，且在最近全球需求疲弱之际，市场寄望美国联邦储备理事会将放慢退出刺激举措。

道琼工业指数 开盘上涨77.64点或0.48%，报16,194.88点；标准普尔500指数 涨10.42点或0.56%，至1,873.18点；Nasdaq指数 上涨56.64点或1.34%，报4,274.03点。(完)
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