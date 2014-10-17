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货币新闻 | 2014年 10月 18日 星期六 00:55 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费反弹

路透10月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五在连跌12个交易日后上涨，主要因海岬型船航运活动反弹。

乾散货运价指数升14点，或1.51%，报944点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大涨47点，或3.57%，至1,362点。日均获利下增加(英文错) 437美元，报9,516美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升26点，或2.77%，报966点。日均获利上升204美元，至7,735美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌10点，报923点。灵便型船指数 跌2点，报501点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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