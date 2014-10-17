美国股市: 道琼工业指数大涨1.63%，Nasdaq指数上扬0.97%

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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路透纽约10月17日 - 美国股市周五大涨逾1%，标普500指数今日升幅为逾一周最大，因企业业绩强劲，抵消了对全球需求疲弱会影响美国企业的担忧。
道琼工业指数 收高263.17点，或1.63%，至16,380.41点；标准普尔500指数 收高24.00点，或1.29%，至1,886.76点；Nasdaq指数 涨41.048点，或0.97%，至4,258.438点。
本周道指跌1%，标普500指数跌1%，Nasdaq指数下滑0.4%。标普500指数连跌第四周，为2011年8月来最长跌势。(完)
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