中国个股：金地集团计划发行至多95亿元债券融资工具，包括中票短融等

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海10月18日 - 9月初，市场传出上市房企将获准发行中票并用于普通商品房的消息，房地产商金地集团 周六公告，计划发行不超过95亿元人民币的债务融资工具，发行种类包括但不限于境内市场的中期票据、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据等。
刊登在上海证券交易所网站的公告表示，上述债券融资工具期限最长不超过10年，所募资金将用于归还到期借款，项目投资及补充流动资金等。
此前路透获得的上市房企中票发行细则显示，发债门槛在发行人发行资质，资金监管专户，项目认定，资金用途，信息披露等方面的要求均较为宽松，但在评级要求，自有资本金比例以及发债品种等方面仍有严格限制。
金地集团同时并称，同意以合计约2.6亿美元总价，购买瑞银/金地中国房地产基金一期控股等持有的金地集团扬州置业发展等四个房地产项目公司股权。
中国自2010年开始对房地产行业进行调控，相关企业股权和债权融资渠道均受到限制，主要融资渠道为银行贷款，信托贷款及其他表外影子银行渠道。不过今年以来，监管层在房地产行业投资和销售下滑的背景下，在逐步放开对房地产的诸多限制。
金地集团周五收报8.02元，最近三个月累计下跌10.77%。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。