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亚洲 | 2014年 10月 18日 星期六 18:30 BJT

中国个股：金地集团计划发行至多95亿元债券融资工具，包括中票短融等

路透上海10月18日 - 9月初，市场传出上市房企将获准发行中票并用于普通商品房的消息，房地产商金地集团 周六公告，计划发行不超过95亿元人民币的债务融资工具，发行种类包括但不限于境内市场的中期票据、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据等。

刊登在上海证券交易所网站的公告表示，上述债券融资工具期限最长不超过10年，所募资金将用于归还到期借款，项目投资及补充流动资金等。

此前路透获得的上市房企中票发行细则显示，发债门槛在发行人发行资质，资金监管专户，项目认定，资金用途，信息披露等方面的要求均较为宽松，但在评级要求，自有资本金比例以及发债品种等方面仍有严格限制。

金地集团同时并称，同意以合计约2.6亿美元总价，购买瑞银/金地中国房地产基金一期控股等持有的金地集团扬州置业发展等四个房地产项目公司股权。

中国自2010年开始对房地产行业进行调控，相关企业股权和债权融资渠道均受到限制，主要融资渠道为银行贷款，信托贷款及其他表外影子银行渠道。不过今年以来，监管层在房地产行业投资和销售下滑的背景下，在逐步放开对房地产的诸多限制。

金地集团周五收报8.02元，最近三个月累计下跌10.77%。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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