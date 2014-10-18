中国外汇：8月增持美国国债48亿美元，净减持3.41亿美元两房债

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海10月18日 - 美国财政部最新数据显示，今年8月中国增持美国国债48亿美元， 此前两月均为减持。截止8月末，中国持有的美国国债为12,697亿美元，仍是美国国债的全 球最大单一持有国。 数据并显示，8月中国共计净增持美国长期证券114.77亿美元。分项来看，净增持长期 国债118.28亿美元，净减持以两房(房利美 和房贷美 )为主的债券3.41亿 美元，净减持公司债2.23亿美元，净增持公司股票2.13亿美元。 中国是全球外汇储备最高的国家，截至今年9月末外汇储备余额为3.89万亿美元。如何 实现中国外汇储备的保值、增值一直是外汇管理部门的难题之一。除大量投资美国国债以外 ，中国近几年并开始投资日本、欧洲等其他国家的国债，并与不同的机构合作,扩大投资渠 道。 中国国家外汇管理局2013年1月称，其在外汇储备经营管理机构内成立了外汇储备委托 贷款办公室(SAFE Co-Financing)，负责创新外汇储备运用这项工作，以促进外储多元化经 营。 由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地，美国财政 部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确。(完) 参看参详情,可点选美国财政部网站 here here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。